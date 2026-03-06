Самбисты Подмосковья выиграли четыре медали чемпионата России

Спортсмены Московской области завоевали два золота и два серебра на чемпионате России по самбо, который прошел со 2 по 5 марта в Санкт-Петербурге. Победители турнира представят страну на чемпионате мира, призеры — на чемпионате Европы, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Золотые медали сборной Подмосковья принесли Карина Черевань из Можайска и Степан Солдатенков из Королева. Черевань победила в весовой категории до 65 кг, одолев в финале соперницу из Санкт-Петербурга. Бронзу в этом весе завоевали спортсменки из Новосибирской и Свердловской областей.

Солдатенков стал чемпионом в категории свыше 98 кг. Серебро взял представитель Краснодарского края, бронзовые награды получили самбисты из Пензенской и Свердловской областей. Победители своих весовых категорий получили право выступить на чемпионате мира в ноябре в Самарканде.

Еще две награды команда региона завоевала в боевом самбо. Кирилл Харьков из Сергиева Посада стал серебряным призером в категории до 88 кг. Савелий Солдатенков из Королева занял второе место в весе свыше 98 кг. Обладатели серебряных медалей прошли отбор в состав национальной сборной для участия в чемпионате Европы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.