Самбисты Наро-Фоминского округа выиграли турнир и взяли 83 медали

Чемпионат и первенство по самбо памяти подполковника полиции Андрея Чижа прошли 24 марта в Наро-Фоминске. Хозяева турнира завоевали 83 медали и заняли первое место в общекомандном зачете, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В соревнованиях приняли участие девять команд из Москвы, Подмосковья и Калужской области. На ковер вышли более 100 спортсменов в разных весовых и возрастных категориях. Турнир уже стал традиционным и ежегодно собирает большое количество участников и болельщиков.

По итогам общекомандного зачета наибольшее число наград завоевали спортсмены Наро-Фоминского округа — 83 медали. Второе место заняла команда Обнинска с 71 медалью, третьими стали самбисты из Ступина, в их активе 48 наград.

«Эта победа — результат упорных тренировок, работы тренеров и поддержки родителей!» — отметили победители.

По словам спортсменов, в самбо не приходят случайно: этот вид спорта укрепляет характер, развивает силу и выносливость. Ежедневные тренировки и строгая дисциплина помогают добиваться успеха не только на ковре, но и в жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.