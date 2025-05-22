Самбисты Можайского округа представят Подмосковье на чемпионате ЦФО

На прошедшем в Королеве чемпионате Московской области по пляжному самбо среди мужчин и женщин проходил отбор спортсменов на чемпионат Центрального федерального округа. Воспитанники Можайской спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо под руководством заслуженного тренера России Валерия Нагулина завоевали призовые места, что гарантирует им участие в следующем этапе соревнований. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Первые места заняли Галина Каштанова (вес 50 кг), Мария Егорова (вес 72 кг) и Арсений Секретарев (вес +88 кг). Со вторым результатом к финалу подошла Екатерина Вальчук, выступавшая в весе +72 кг.

Пляжное самбо набирает популярность наравне со спортивным и боевым самбо. По этому виду спорта даже проводится чемпионат мира.

В 2024 году серебряным призером чемпионата России по пляжному самбо стала спортсменка из Можайского округа, заслуженный мастер спорта Карина Черевань.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.