Самбисты Можайска стали чемпионами Всероссийского турнира

Воспитанники Можайской спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо заняли призовые места на Всероссийских соревнованиях по самбо в г. Гагарине, посвященных Дню космонавтики. Ратмир Бакурин и Глеб Калугин стали победителями турнира, завоевал первые места, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вторым стал Семен Дородкин, а тройку сильнейших самбистов турнира замкнули Тимофей Алешин, Никита Еремин и Демид Шелепенков. Травма ноги не помешала Демиду побороть соперника в полуфинале, но стала препятствием для победы в финале.

Ранее можайские самбистки стали победителями первенства Московской области. Полина Свиридова, Алиса Волкович и Марина Алешина поднялись на первую ступень пьедестала почета Первенства Московской области по самбо среди юношей и девушек 12-14 лет. Воспитанницы Можайской спортивной школы олимпийского резерва по самбо и дзюдо стали лучшими среди более 300 сильнейших спортсменов из 36 городских округов Подмосковья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.