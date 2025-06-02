Самбисты Люберец взяли четыре медали на открытом первенстве ЦФО

Четыре медали разного достоинства завоевали представители федерации самбо городского округа Люберцы на прошедшем в выходные открытом первенстве ЦФО. В соревнованиях приняли участие юноши и девушки 11-12 лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«С 2018 года Открытое первенство ЦФО по самбо проходит в Люберцах, соревнования собирают сильнейших спортсменов не только из регионов ЦФО: статус открытого первенства позволяет принимать в нем участие ребятам из всех регионов России. В этом году на коврах «Триумфа» встретились свыше 170 спортсменов из 14 регионов РФ», — рассказал вице-президент федерации самбо Московской области, председатель Федерации самбо Люберец Виктор Худяков.

Он добавил, что люберецкие спортсмены завоевали на первенстве четыре медали: серебро — в активе Софии Манохиной, бронзовые награды — у Анны Лобан, Виктории Соломиной и Виктории Коевой.

В настоящее время в федерации самбо занимаются свыше 750 ребят. За прошедший 2024 год 19 спортсменов округа вошли в состав сборной Московской области. Каждый год спортсмены выполняют норматив на присвоение высокого спортивного звания «Мастер спорта России»: в прошлом году его выполнила Ксения Макарова.

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев уделил особое внимание здоровому образу жизни и развитию спортивной инфраструктуры.

«В Подмосковье много знаменитых спортивных школ, сильная подготовка по самым разным видам спорта. Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы, запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания — в Чехове, Ступине, Балашихе, Королеве. Ранее это было сделано в Домодедове. Везде есть огромный запрос на модернизацию спортивной инфраструктуры. Эту программу мы обязательно будем реализовывать дальше, плюс наполнять спортивный календарь», — сказал Андрей Воробьев.