Самбисты из Реутова завоевали семь медалей на Московской лиге самбо

Данный турнир, традиционно открывающий новый соревновательный сезон, является одним из самых представительных в регионе. В этот раз он собрал на коврах более 400 участников из Московской области, Москвы, Волгограда, Санкт-Петербурга, Орла и других городов России, что обеспечило высочайший уровень конкуренции.

Соревнования проходили в течение всего дня в напряженной и бескомпромиссной борьбе. Воспитанники реутовской школы самбо с честью представили свой город, показав достойные результаты и завоевав в общей сложности семь медалей различного достоинства в двух возрастных группах. Каждый поединок требовал от юных атлетов максимальной концентрации, выдержки и отточенной техники.

В возрастной группе 2013–2014 годов рождения реутовские спортсмены показали блестящие результаты. Золотые медали завоевали Федор Кудряшов, ставший лучшим в весовой категории до 31 кг, и Матвей Богданов, одержавший победу в весе до 55 кг. В этой же категории, до 55 кг, серебряным призером стал Вадим Дудин. Бронзовую награду в копилку команды в весовой категории до 31 кг принес Даниял Каниев.

В старшей возрастной группе, среди спортсменов 2011–2012 годов рождения, самбисты из Реутова также неоднократно поднимались на пьедестал почета. Высшую ступень пьедестала занял Максим Белов, завоевавший золотую медаль в весовой категории до 54 кг. Бронзовыми призерами турнира стали Иван Клюйко в весовой категории до 46 кг и Руслан Гаджимурадов, выступавший в весе до 59 кг.

Эти победы являются отличным стартом в новом сезоне и подтверждают высокий уровень развития самбо в Реутове. Впереди у спортсменов подготовка к финальному этапу Московской лиги самбо, который состоится 14 декабря. Желаем нашим самбистам дальнейших успехов, уверенности в своих силах и новых ярких побед.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.