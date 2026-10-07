Самбисты из Лобни прошли отбор на первенство Центрального федерального округа

Спортсмены «Академии спорта» из Лобни завоевали путевки на первенство Центрального федерального округа по итогам областного турнира в Реутове 3 октября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первенство Московской области по самбо среди спортсменов 16–18 лет прошло 3 октября в Реутове. За путевки на первенство Центрального федерального округа боролись 277 участников со всего Подмосковья.

Лобню представляли воспитанники «Академии спорта» София Щелчкова, Милана и Диана Гурьяновы, Даниэль Митаишвили и Айдемир Уруджев. Диана Гурьянова завоевала серебряную медаль. По итогам соревнований лобненские самбисты прошли отбор на первенство Центрального федерального округа и будут представлять Московскую область на межрегиональном уровне.

«Академия спорта» — муниципальная спортивная школа Лобни на улице Чехова, 3А. В ней работают бюджетные и платные секции по дзюдо, самбо, фехтованию, художественной гимнастике, футболу, восточным единоборствам и общей физической подготовке. Воспитанники школы регулярно становятся победителями и призерами региональных и Всероссийских соревнований.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.