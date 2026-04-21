Самбисты из Люберец завоевали семь медалей в Рыбинске

Спортсмены из городского округа Люберцы 17 и 18 апреля выиграли семь медалей на XII всероссийских соревнованиях по самбо памяти заслуженного тренера России Г. Ф. Шахова в Рыбинске. Турнир собрал около 170 юношей 12–14 лет из 22 регионов страны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Спортсмены СШОР „Союз“ и федерации самбо городского округа Люберцы продемонстрировали достойный уровень борьбы и завоевали 7 медалей в разных весовых категориях. Из них — три золота, два серебра и две бронзы», — сообщил директор СШОР «Союз» Виктор Худяков.

Золотые медали выиграли Артем Вардапетян, Магомед Идрисов и Виктор Тулукин. Серебряные награды завоевали Никита Федоров и Амир Хидиров, бронзу — Глеб Плашкин и Никита Бугаков.

Подготовили призеров и победителей тренеры Ксения Макарова, Алексей Матюшенский, Павел Худяков и Татьяна Шкуратова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.