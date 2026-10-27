Самбисты из Королева завоевали 18 медалей на «Кубке вызова»

Спортсмены королевских школ «Металлист» и «Авангард» выиграли 7 золотых, 4 серебряные и 7 бронзовых медалей на турнире по самбо «Кубок вызова». Соревнования прошли 24–25 октября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Металлист», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Традиционный турнир по самбо «Кубок вызова» среди юношей 11–12 лет состоялся в Королеве 24–25 октября. Соревнования посвятили памяти наставников В. А. Акимова и В. А. Скорнякова, которые заложили основы городской школы самбо и воспитали несколько поколений чемпионов.

В турнире участвовали более 80 спортсменов из Королева, Мытищ, Дубны, Сергиева Посада, Фрязина и Солнечногорска. Юные самбисты продемонстрировали технику бросков и болевых приемов, а также уважение к соперникам.

Воспитанники школы олимпийского резерва «Металлист» и школы единоборств «Авангард» завоевали 18 медалей: 7 золотых, 4 серебряные и 7 бронзовых. Такого результата они добились благодаря регулярным тренировкам, дисциплине и работе тренерского штаба.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.