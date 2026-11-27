Самбистки Московской области выиграли три золотые, две серебряные и шесть бронзовых медалей на Всероссийском турнире 21–22 ноября в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования «На призы заслуженного тренера России Е. П. Ереминой» собрали более 250 спортсменов из 23 регионов. Участники выступили в возрастных категориях 12–14 и 14–16 лет.

Золото завоевали Мария Рощина (43 кг, Дзержинский), Ева Хомова (59 кг, Люберцы) и Виктория Никифорова (44 кг, Видное). Серебро получили Александра Сапунова (44 кг, Видное) и Алина Алексеева (65 кг, Дзержинский).

Бронзу выиграли Мирослава Керимова (свыше 65 кг, Пушкинский округ, областная спортивная школа олимпийского резерва по единоборствам), Марьям Гитинамагомедова (40 кг, Одинцово), София Манохина (55 кг, Дзержинский), Евгения Фролова (47 кг, Кашира), Анастасия Коптева (65 кг, Власиха) и Лия Бочкова (свыше 72 кг, Дзержинский).

Турнир носит имя Елены Петровны Ереминой. Заслуженный тренер России тренирует самбисток с 1988 года, а в 1991 году организовала женскую секцию самбо. Она подготовила трех мастеров спорта международного класса и 17 мастеров спорта. Соревнования традиционно собирают сильнейших юных самбисток страны.

Турнир прошел в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.