Самбистка из Химок выиграла всероссийский турнир «Бородино»

Спортсменка из Химок Анастасия Перевозчикова 27 сентября завоевала золото в весовой категории до 50 кг на всероссийских соревнованиях по самбо «Бородино» в Можайске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Анастасия Перевозчикова стала победительницей всероссийских соревнований «Бородино» в весовой категории до 50 кг. Турнир прошел 27 сентября в Можайске.

Спортсмены Московской области завоевали 11 медалей: четыре золотые, четыре серебряные и три бронзовые. Награды разыграли в соревнованиях по самбо среди мужчин и женщин, а также по боевому самбо среди мужчин. Несколько участников выполнили норматив «Мастер спорта России по самбо».

Организаторы и тренеры связали успехи подмосковных самбистов с системной работой по развитию спорта в регионе и поддержкой молодых талантов. Турнир «Бородино» ежегодно проводят в Можайске в честь годовщины Бородинского сражения. В 2026 году в нем участвовали более 300 спортсменов из 23 регионов России. Соревнования прошли в рамках федеральной программы «Спорт России».

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.