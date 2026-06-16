Самбист из Люберец взял бронзу чемпионата России в Анапе

Спортсмен из Люберец Алексей Курначенков стал бронзовым призером VI чемпионата России по пляжному самбо, который прошел с 12 по 15 июня в Анапе. В турнире участвовали около 180 человек, включая заслуженных мастеров спорта и мастеров спорта международного класса, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В соревнованиях приняли участие порядка 180 спортсменов со всей страны. Среди них — 10 заслуженных мастеров спорта и 22 мастера спорта международного класса.

«Алексей долгое время терпел и трудился, его результат мы ждали несколько лет, но только сейчас упорство и вера в себя материализовались в эту медаль. Уверен, этот результат станет хорошим примером для его юных воспитанников, которым он сегодня передает свои знания и опыт», — рассказал вице-президент Федерации самбо Московской области, директор СШОР «Союз» по борьбе самбо и дзюдо Виктор Худяков.

По его словам, эта награда стала закономерным итогом многолетней работы спортсмена и тренера.

Для СШОР «Союз», где Алексей тренируется и ведет занятия, это уже четвертая медаль, завоеванная на первенствах и чемпионатах страны в 2026 году.

Первые в России соревнования по самбо на песке прошли в городском округе Люберцы в 2017 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.