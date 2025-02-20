Самбист Дубны стал победителем первенства России

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Воспитанник спортивной школы «Дубна» Михаил Спориш победил на первенстве России по боевому самбо среди юниоров в категории свыше 98 килограммов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования прошли в городе Пенза. Михаил показал исключительно высокий уровень подготовки, Эта заслуженная победа открывает ему путь на первенство мира, которое пройдет в октябре в столице Индонезии Джакарте.

В 2024 году он также стал лучшим в категории свыше 98 кг, выполнив норматив Мастера спорта.

«Поздравляю Михаила, его тренеров Николая Николаевича Малышева, Владислава Комолова, Михаила Карачевцева и всех, кто поддерживал спортсмена на пути к победе!» — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.

В прошлом году зал борьбы спорткомплекса «Руслан» в Дубне полностью отремонтировали, обновили освещение. Для спортсменов были закуплены новые спортивные маты и форма.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.