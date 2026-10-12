Саблисты из Химок стали призерами Кубка Московской области

Воспитанники химкинской спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию стали победителями и призерами областного Кубка по фехтованию на саблях. Турнир среди мужчин и женщин прошел 11 октября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Новатор», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Кубок Московской области собрал сильнейших саблистов Подмосковья. Соревнования прошли в личном зачете, победителями и призерами стали представители спортивной школы олимпийского резерва по фехтованию из Химок.

Среди мужчин первое место занял Тимофей Дожидаев, второе — Арсений Лазарев, третье — Иаков Серезнев. Среди женщин победила Анастасия Тугов, серебро завоевала Вера Ширяева, бронзу — Алина Гордиенко.

Химкинская спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию работает с 1981 года. Это одна из немногих школ России, где спортсменов готовят по всем трем видам оружия — рапире, шпаге и сабле. Ее воспитанники регулярно входят в состав сборных Московской области и России.

В Химках начинали заниматься фехтованием двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян и олимпийская чемпионка Софья Великая. Их победы стали частью истории городского спорта.

При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в Химках укрепляют материально-техническую базу спортивных учреждений, расширяют календарь соревнований и создают дополнительные возможности для развития молодых спортсменов.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.