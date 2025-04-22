Саблистки Подмосковья заняли призовые места на чемпионате России по фехтованию

Спортсменки из Подмосковья Яна Егорян и Алина Ключникова удостоились золотой и серебряной медали на чемпионате России по фехтованию на саблях среди женщин, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Двукратная чемпионка Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и шестикратная чемпионка Европы Яна Егорян в первом круге турнира одолела свою коллегу по подмосковной сборной Анастасию Тугову — 15:3. Затем она со счетом 15:1 выиграла у москвички Алины Пастуховой. В четвертьфинале Яна Егорян победила представительницу Новосибирской области Анастасию Шорохову — 15:6. В ½ фехтовальщица из Московской области одержала уверенную победу со счетом 15:1 над Вероникой Булуковой из Москвы и вышла в финал, где ее ждала встреча с еще одной саблисткой из Подмосковья Алиной Ключниковой.

​В свою очередь чемпионка мира среди юниоров, обладательница Кубка России Алина Ключникова в первом круге турнира взяла верх над Яной Собаль из сборной Белоруссии — 15:14. Затем нанесла поражение Марии Третьяковой из Алтайского края — 15:8. На ¼ стадии Алина Ключникова оказалась сильнее еще одной алтайской спортсменки Юлии Ждановой — 15:12. И в полуфинале подмосковная спортсменка победила со счетом 15:10 двукратную олимпийскую чемпионку, трехкратную серебряную призерку Олимпиады, восьмикратную чемпионку мира Софью Великую.

​Финал между двумя представительницами из Московской области выдался драматичным. Первый период поначалу проходил в равной борьбе. Спортсменки отвечали друг другу ударом на удар. Но в концовке преимуществом сумела завладеть Алина Ключникова, которая ушла на перерыв лидером — 8:4. После минуты отдыха Яна Егорян сократила разрыв в счете до минимума — 7:8. Но Алина Ключникова снова вышла вперед — 10:7, 12:8, 13:9. В критической ситуации Яна Егорян сумела сравнять счет — 14:14. В заключительной атаке она дважды промахнулась, но затем, взяв защиту, все же нанесла «золотой» удар, сделавший ее четырехкратной чемпионкой России.

​Чемпионат России по фехтованию продлится до 29 апреля. Он проводится в городе Уфа в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». В программе соревнований представлены все дисциплины личного и командного зачета.

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