Саблистка Яна Егорян взяла серебро турнира в Химках

Спортсменка из Химок Яна Егорян завоевала серебряную медаль на международных соревнованиях «Московская сабля — 2026» в составе команды «Россия-1». Турнир прошел в 49-й раз и собрал более 20 команд из России, Белоруссии и Азербайджана, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фехтовальщица Яна Егорян поднялась на пьедестал в командном турнире по сабле. Вместе с ней за «Россию-1» выступали Ольга Никитина, Александра Михайлова и Алина Михайлова. Победу одержала команда «Россия-13», бронзу завоевала «Россия-2».

Ранее Егорян стала третьей в личном зачете этих соревнований.

«Всем спасибо за поддержку, за кричалки с трибун и вашу энергию! Бронза — не золото, но я умею радоваться каждому результату и чувствовать счастье! Наслаждаюсь каждым моментом на фехтовальной дорожке и в жизни», — написала спортсменка.

Председатель совета депутатов Химок Сергей Малиновский отметил вклад саблистки в развитие спорта в округе.

«Двукратная олимпийская чемпионка продолжает радовать болельщиков и прославлять наш округ. Особенно ценно, что Яна не только побеждает сама, но и развивает спорт в Химках: ноябрьский турнир на ее призы стал значимым событием для юных фехтовальщиков», — подчеркнул Малиновский.

В этом году «Московская сабля» памяти двукратного олимпийского чемпиона Михаила Бурцева прошла в 49-й раз. Спортсмены разыграли четыре комплекта наград в личных и командных соревнованиях среди мужчин и женщин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.