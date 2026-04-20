Саблистка из Подмосковья завоевала серебро этапа Кубка мира в Афинах

Спортсменка из Подмосковья Яна Егорян стала серебряным призером этапа Кубка мира по фехтованию Acropolis Cup, который прошел с 15 по 20 апреля 2026 года в Афинах. Турнир состоялся в личных соревнованиях среди женщин в дисциплине «сабля», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Яна Егорян, представляющая областной центр олимпийских видов спорта в Химках, начала турнир в статусе шестого номера мирового рейтинга. В 1/32 финала она обыграла польку Зузанну Ленкевич, затем одержала победу над итальянкой Мануэлой Спикой.

В следующих поединках борьба была более напряженной. Подмосковная спортсменка победила Сару Бальцер из Франции, Майю Чемберлен из США и Алину Комашук с Украины, обеспечив себе выход в финал.

В решающем бою Егорян уступила венгерке Шугар Катинке Баттаи и завоевала серебряную медаль. Бронзовыми призерами турнира стали представительницы Венгрии и Украины.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.