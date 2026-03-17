Саблистка из Подмосковья Егорян взяла серебро турнира в Москве

Подмосковная спортсменка Яна Егорян завоевала серебро международного турнира «Московская сабля — 2026» в командных соревнованиях среди женщин. Состязания прошли 15 марта в Москве во Дворце Ирины Винер, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В командном первенстве среди женщин сборная «Россия-1» стала серебряным призером. В составе команды выступила саблистка из Химок Яна Егорян, представляющая областной Центр олимпийских видов спорта, а также Ольга Никитина, Александра Михайлова и Алина Михайлова.

Победу одержала команда «Россия-13», бронзовые награды завоевали спортсменки коллектива «Россия-2». Всего в турнире приняли участие более 20 команд из России, Белоруссии и Азербайджана.

Ранее Егорян стала бронзовым призером соревнований в личном зачете. В 2026 году турнир «Московская сабля» прошел в 49-й раз. Спортсмены разыграли четыре комплекта наград — в личных и командных соревнованиях среди мужчин и женщин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.