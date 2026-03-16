Саблистка из Подмосковья Егорян взяла бронзу турнира в Москве

Подмосковная саблистка Яна Егорян завоевала бронзовую медаль на международном турнире «Московская сабля – 2026», который прошел с 13 по 16 марта в Москве. Спортсменка стала призером в личном первенстве, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Яна Егорян, представляющая областной Центр олимпийских видов спорта из Химок, заняла третье место в личных соревнованиях по сабле. Бронзовую награду она разделила с россиянкой Ярославой Смирновой. Золото и серебро завоевали представительницы сборной России Ольга Никитина и Алина Михайлова.

Международные соревнования «Московская сабля – 2026» памяти двукратного олимпийского чемпиона Михаила Бурцева прошли во Дворце Ирины Винер в Москве. В турнире приняли участие более 100 спортсменов из России, Белоруссии и Азербайджана.

В 2026 году турнир состоялся в 49-й раз. Участники разыграли четыре комплекта наград — в личных и командных соревнованиях среди мужчин и женщин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.