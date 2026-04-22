Саблистка из Химок взяла серебро этапа Кубка мира в Афинах

Серебряную медаль этапа Кубка мира по фехтованию завоевала 20 апреля в Афинах саблистка из Химок Яна Егорян. Спортсменка дошла до финала индивидуального турнира и уступила двукратной чемпионке мира из Венгрии, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В индивидуальных соревнованиях среди женщин в сабле Яна Егорян вышла в финал, где встретилась с двукратной чемпионкой мира Шугар Катинкой Баттаи из Венгрии. В решающем поединке представительница Химок уступила сопернице со счетом 9:15.

По ходу турнира спортсменка одержала победы над фехтовальщицами из Польши, Италии, Франции, США и Украины. Эти результаты позволили ей пробиться в финал этапа Кубка мира.

32-летняя Яна Егорян представляет областной центр олимпийских видов спорта в Химках. В ее активе две золотые олимпийские медали, три титула чемпионки мира и шесть побед на чемпионатах Европы. В Химках ежегодно проходят Всероссийские соревнования по фехтованию на призы двукратной олимпийской чемпионки. В ноябре 2025 года в турнире участвовали более 400 юных спортсменов из России и Белоруссии, а победителей и призеров наградила сама Яна Егорян.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.