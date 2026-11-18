Представительница Московской области Сабина Омарова завоевала золото на Всероссийских соревнованиях по тхэквондо в Санкт-Петербурге. Турнир прошел с 13 по 15 ноября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Сабина Омарова завоевала золотую медаль на Всероссийских соревнованиях «Кубок Балтийского моря на призы губернатора Санкт-Петербурга». Спортсменка представляет областной центр олимпийских видов спорта и УОР №3 в Химках.

Омарова выступала в весовой категории до 73 кг. В финале она победила соперницу из Рязанской области. Бронзовые награды получили представительницы Москвы и Алтайского края.

Турнир прошел 13–15 ноября в Санкт-Петербурге. Кубок Балтийского моря — один из крупнейших Всероссийских турниров по тхэквондо. В 2026 году его провели в 28-й раз. Участниками стали около 2000 спортсменов из более чем 35 регионов России — от Калининграда до Камчатки.

Организаторы разыграли более 150 комплектов наград в возрастных категориях от 12 лет и старше. Программа фестиваля включала Всероссийские турниры по спаррингу и тхэквондо (ВТФ) — пхумсэ. Соревнования прошли в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.