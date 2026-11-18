В Волоколамске прошло выездное совещание с участием депутатов Мособлдумы от «Единой России», профильных министерств, представителей администрации и семей защитников. Основное внимание уделили вопросам оказания помощи участникам специальной военной операции и их семьям, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

В округе выстроена слаженная система поддержки. Ведется активная работа по взаимодействию с каждым участником СВО и его близкими. Это помощь в трудоустройстве, медицинское сопровождение, реабилитация, льготы, устройство детей в школы и детские сады, бесплатные путевки в детские лагеря. Для защитников, вернувшихся к мирной жизни, и их родных организуют экскурсии по предприятиям города и ключевым точкам притяжения округа.

Депутат Мособлдумы от «Единой России» Ольга Ермакова отметила, что помощь, действительно, оказывается, и семьи это подтверждают, однако есть направления, которые требуют дополнительного внимания.

«Помощь участникам специальной военной операции видна, об этом говорят сами семьи. Вместе с тем сохраняется проблема недостаточной информированности. Поэтому проактивную работу в этом направлении нужно усиливать многократно. Важно, чтобы не было разрозненности: сейчас информация часто приходит точечно. Необходим единый подход, когда все службы одновременно подключаются к решению вопросов конкретного человека. Мы уже запланировали выездные приемы, и обязательно нужно включать сельские территории — там информированность пока ниже», — рассказала Ольга Ермакова.

В округе будут проходить встречи в формате «Единый день СВО». На них участники СВО, члены семьи участника СВО смогут задать интересующие вопросы, высказать свои пожелания и получить всю необходимую помощь и поддержку.

Еще одной темой стала адаптация бойцов и трудоустройство. Ольга Ермакова предложила усилить это направление через заключение трехсторонних договоров. «Нужно добавить заключение договоров между кадровым центром, предприятиями и фондом „Защитники Отечества“, потому что у нас есть квота на трудоустройство участников СВО, и это будет одним из важных моментов поддержки ветеранов».

Отдельное внимание в ходе встречи уделили патриотическому воспитанию молодежи. В образовательных учреждениях округа пройдут «Уроки мужества», исторические квизы для школьников и студентов СПО, а также патриотические акции.

На встрече также обсуждалось развитие сфер здравоохранения и образования. Все озвученные замечания и инициативы лягут в основу дорожной карты мероприятий, которая будет реализовываться в округе с участием депутатов «Единой России» и нацелена на то, чтобы охватить максимальное количество жителей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.