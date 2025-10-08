Рузский муниципальный округ примет матчи чемпионата России по гандболу

На базе спортивного объекта пройдут матчи чемпионата России по гандболу среди женских команд высшей лиги.

В предстоящих соревнованиях встретятся две сильные команды: «Звезда-УОР» из Звенигорода и «ЦСКА-МССУОР № 2» из Москвы. Матчи станут значимым событием для развития гандбола в регионе и предоставят болельщикам возможность увидеть высококлассный спорт.

Соревнования запланированы на 11 и 12 октября 2025 года. Начало матчей обоих дней — в 13:00. Организаторы приглашают всех любителей спорта посетить эти увлекательные состязания.

Особенность мероприятия заключается в его доступности для всех категорий зрителей. Вход на матчи будет свободным, а возрастное ограничение составит 0+. Это отличная возможность для семей с детьми познакомиться с гандболом и поддержать спортсменок.

Проведение соревнований осуществляется в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта». Это еще одно подтверждение того, что Рузский муниципальный округ активно развивает спортивную инфраструктуру и создает условия для проведения значимых спортивных мероприятий.

«Приглашаем всех жителей и гостей округа поддержать команды и насладиться захватывающими матчами по гандболу!» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.