Рузские школьники приняли участие в зарядке «Будь здоров»

В рамках масштабного всероссийского мероприятия «Дети России-2024» и партийного проекта «Старший брат», учащиеся 3-х классов Рузской школы № 3 приняли участие в увлекательной зарядке «Будь здоров». Инициатором и организатором этой полезной акции выступила член партии «Единая Россия» Олеся Юмашева, а непосредственное проведение зарядки взяли на себя опытные учителя физической культуры Наталья Маральская и Ирина Мишина, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Дети с большим удовольствием выполняли специально подобранный комплекс упражнений, который способствовал не только физическому развитию, но и поднятию настроения. Зарядка прошла в формате интересной игры, что сделало ее особенно увлекательной для ребят. Задорные упражнения и позитивное настроение создали атмосферу радости и единения.

«Регулярное проведение зарядки — это вклад в будущее наших детей, в их крепкое здоровье и хорошее самочувствие», — поделилась своими мыслями Олеся Юмашева.

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