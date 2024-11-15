Фото - © Управление по физической культуре и спорту Рузского городского округа

сегодня в 16:42

Рузские гимнастки заняли призовые места на турнире в Лобне

В Московской области в Лобне состоялся Открытый турнир по художественной гимнастике «Акварельки». В нем приняли участие около 150 гимнасток из таких городов, как Химки, Фрязино, Лобня, Черноголовка, Руза и других, сообщила пресс-служба администрации городского округа Руза.

В индивидуальных упражнениях по результатам соревнований 1-е место завоевала Радченко Арина (2009 г. р.), 2-е место заняли Смирнова Валерия (2011 г. р.) и Балабина Мария (2013 г. р.), на 3-м месте — Немцова Анастасия (2013 г. р.) и Миронова Валерия (2016 г. р.).

Тренер-преподаватель — Алексеева Татьяна Вячеславовна.

В Рузском городском округе успешно реализуется муниципальная программа по развитию физической культуры и спорта и пропаганде здорового образа жизни среди населения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.