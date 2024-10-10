Фото - © Управление по физической культуре и спорту Рузского городского округа

сегодня в 09:46

Рузские дзюдоисты успешно выступили на турнире в Голицыно

В Голицыно прошел открытый турнир по дзюдо, посвященный Дню учителя. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рузкского городского округа.

В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов из Москвы и различных муниципалитетов Московской области, в том числе спортсмены из Рузского городского округа.

По результатам турнира на первых местах в своих весовых категориях расположились Бобобеков Мухаммад и Джумазода Усмон, вторые места заняли Степанкин Максим, Косаревич Глеб, Ладисов Артём, на 3-м месте — Моисеев Дмитрий.

Тренирует ребят Полянин Д. А.

Победители и призеры награждены кубками, грамотами и медалями.

Занятия дзюдо полезны для физического и психологического здоровья. Они развивают силу, гибкость, координацию движений, учат самоконтролю и дисциплине. Занятия дзюдо помогают формировать характер, укреплять здоровье и улучшать самооценку.

В Рузском городском округе успешно реализуется муниципальная программа по развитию физической культуры и спорта и пропаганде здорового образа жизни среди населения.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.

