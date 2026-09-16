Руза примет финальный этап Gran Fondo Russia 27 сентября

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Финальный этап 11-го сезона массовых велозаездов Gran Fondo Russia пройдет 27 сентября в Рузе и завершит Кубок Альфа-Банка Gran Fondo Московской области 2026, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Финальный этап 11-го сезона серии массовых велозаездов Gran Fondo Russia состоится 27 сентября в Рузе. Старт станет заключительным событием сезона 2026 года и финалом Кубка Альфа-Банка Gran Fondo Московской области 2026.

Участникам предложат дистанции 96, 50 и 30 км. На средней дистанции можно будет проехать маршрут в свободном темпе или выступить в гонке Medio Fondo и побороться за призовые места. Рузская трасса сочетает живописные ландшафты, разнообразный рельеф и скоростные участки, для спортсменов организуют стартовый городок с необходимой инфраструктурой.

Итоги регионального Кубка подведут по результатам четырех подмосковных этапов в Волоколамске, Бородино, Серпухове и Рузе. Победителей определят в категориях «Абсолют, мужчины» и «Абсолют, женщины» на дистанции 100 км и в гонке Medio Fondo.

Соревнования пройдут по адресу: Московская область, Рузский городской округ, Северный микрорайон, д. 10, Дворец водных видов спорта «Руза». Их проводят в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.