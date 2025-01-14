Русский вундеркинд: девятилетний шахматист из России побил мировой рекорд

Шахматист Роман Шогджиев из Москвы установил новый мировой рекорд по скорости выполнения нормы международного мастера на турнире в Белграде, сообщает «Царьград ».

Рекорд был установлен на международном турнире по шахматам RadnickiChess IM, который прошел в Белграде.

«Этот первый балл международного мастера русский вундеркинд добыл в возрасте девяти лет десяти месяцев и семи дней», — отмечается в сообщении.

Ранее рекордсменом считался юный шахматист из Аргентины Фаустино Оро, на тот момент он был почти на месяц старше Романа.

Москвич также попал в тройку шахматистов, набравших более 2300 очков в возрасте до 10 лет.