РУСАДА сняла отстранение с Заболотного после допинг-пробы

О положительном результате допинг-теста стало известно из источника, близкого к ситуации. По данным «Чемпионата», проба оказалась положительной, а санкции могут варьироваться от предупреждения до длительной дисквалификации. Окончательное решение ожидается после завершения действующего контракта игрока с клубом.

Российское антидопинговое агентство удовлетворило просьбу спортсмена об отмене временного отстранения. Благодаря этому форвард продолжит выступать за «Спартак» до конца сезона.

Заболотный назвал ситуацию серьезным потрясением и заявил, что никогда сознательно не употреблял запрещенные вещества.

«За всю карьеру я никогда осознанно не употреблял запрещенные препараты и не стремился получить преимущество», — написал футболист.

Игрок сообщил, что юристы добились снятия временного запрета, а разбирательство продолжится после окончания сезона. Он поблагодарил клуб, тренеров, партнеров и болельщиков за поддержку и попросил не давать дополнительных комментариев до завершения дела.

Заболотный перешел в «Спартак» 1 июля 2025 года на правах свободного агента. В текущем сезоне форвард провел 16 матчей во всех турнирах, забил 0 голов и отдал одну результативную передачу.

