Рождественский шахматный турнир провели в Дмитровском округе

В центре развития физической культуры, спорта и отдыха прошел Рождественский шахматный турнир, организованный отделением «Шахматный клуб». Событие собрало 23 шахматиста не только из Дмитровского муниципального округа, но и гостей из других городов Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Турнир проводился в формате быстрых шахмат по швейцарской системе с контролем времени 10 минут и добавлением 5 секунд на ход.

По итогам турнира дмитровские шахматисты заняли 7 первых, 6 вторых и 6 третьих мест. Особое внимание было уделено результатам юных шахматистов: лучшей среди девочек до 9 лет оказалась воспитанница отделения «Шахматный клуб» (г. Дмитров) Стефания Клевцова. Она была награждена комплектом шахмат, а все участники турнира получили сладкие подарки.

«Успехи юных дмитровчан в турнире свидетельствуют о высоком уровне подготовки и увлеченности шахматистов в Дмитровском округе. Желаю дальнейшего развития и побед в этом интеллектуальном виде спорта!» — прокомментировала заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

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