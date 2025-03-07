Российскую спортсменку дисквалифицировали за читерство на марафоне

Российскую спортсменку Дарью Ядерную дисквалифицировали за обман на марафонской дистанции в Токио, сообщает Telegram-канал «База» .

Девушка пробежала дистанцию 42,2 км лучше всех россиянок, показав время 02:46:42 и заняв 47 место в общем женском зачете.

Однако судьи выяснили, что спортсменка не прошла несколько контрольных точек и срезала дистанцию, заранее прокладывая свой маршрут с помощью навигации в смартфоне.

Таким же образом она поступила на соревнованиях в Бостоне, Нью-Йорке, Берлине, Лондоне, Чикаго, выгадывая от 8 до 12 километров.

От нее из-за мошенничества отказался один из тренеров, но это не помешало написать и издать книгу «Бежать медленно и спокойно: выиграть гонку с последнего места. От 700 м до марафона за 9 месяцев».

Читерство — это применение недозволенных или нестандартных методов и приёмов, а также специальных технических средств для повышения эффективности в спорте или играх.