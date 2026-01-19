Российских юниоров нацсборной по керлингу допустили до соревнований с гимном

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев объявил в своем Telegram-канале о том, что Всемирная федерация керлинга (WCF) разрешила юниорским российским командам участвовать в международных турнирах с использованием национальной символики — флага и гимна страны.

Дегтярев сообщил, что совет WCF, опираясь на рекомендации МОК, принял решение о допуске российских юниоров к международным соревнованиям. Юные спортсмены из России и Белоруссии смогут представлять свои страны под национальными знаменами, в форме с национальной символикой, а также с исполнением государственных гимнов и указанием на принадлежность к своей стране. Нововведения вступят в силу уже в текущем сезоне на чемпионате мира среди юниоров по керлингу среди смешанных пар, который состоится в Эдмонтоне с 5 по 10 мая.

В декабре 2025 года исполнительный комитет МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допустить российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах. Эта рекомендация была актуальна как для индивидуальных, так и для командных видов спорта.

WCF стала четвертой международной федерацией, которая приняла во внимание рекомендации МОК. Ранее аналогичные решения приняли Международная федерация конного спорта (FEI), Международная федерация фехтования (FIE) и Международная федерация волейбола (FIVB).

Ранее национальные команды России и Белоруссии были отстранены от участия в соревнованиях под эгидой World Curling с марта месяца 2022 года.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.