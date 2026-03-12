Российская лыжница Ворончихина заняла 2-е место в слаломе на Паралимпиаде

Горнолыжница сборной России Варвара Ворончихина заняла второе место в гигантском слаломе на Паралимпийских играх в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо. Об этом сообщает РИА Новости .

Ворончихина соревнуется в классе LW6/8-2 (поражение части руки). В результате двух попыток она продемонстрировала результат 2 минуты 25,26 секунд.

Лыжница добыла для сборной России первое «серебро» на Паралимпиаде в Италии. Еще у команды есть четыре золотых и две бронзовых медали.

Паралимпийская сборная России выступает под своим флагом в первый раз с 2014 года. Игры в Кортина-д’Ампеццо и Милане проводятся с 6 по 15 марта. В них участвуют шесть россиян.

