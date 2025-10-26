Российская лыжница Степанова предложила австрийскому коллеге забеременеть
Российская лыжница Вероника Степанова нашла оригинальный способ ответить на критику австрийского спортсмена Мика Фермойлена, высказавшего опасения по поводу возвращения российских лыжников на международную арену из-за якобы недостаточного контроля за допингом, сообщает РЕН ТВ.
Фермойлен в своем заявлении сослался на Степанову как на пример, упомянув, что она не проходила допинг-тесты во время беременности.
Не оставив это без внимания, российская спортсменка в своем ответе в социальных сетях написала: «Так забеременей, какие проблемы! Даже WADA не додумалось еще беременных и кормящих матерей проверять».
Таким образом, Степанова не только парировала обвинения, но и обратила внимание на существующие в мировом антидопинговом регулировании исключения, касающиеся беременных и кормящих спортсменок.