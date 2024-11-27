Российская гольфистка Гусева поднялась на 77-ю строчку мирового рейтинга

Наталья Гусева заняла седьмое место на турнире по гольфу в США

Российская гольфистка Наталья Гусева заняла седьмое место на турнире CME Group Tour Championship, который завершился в США, сообщает портал Гольф.ру .

В соревнованиях с призовым фондом 11 миллионов долларов приняли участие 60 лучших гольфисток сезона.

Россиянка Наталия Гусева в заключительном раунде встретилась с американкой Нелли Кордой и француженкой Селин Бутье и, по оценке специалистов, «не стушевавшись перед звёздными партнерам» и выступила достойно.

«Только 7 декабря 2023 года она получила карточку игрока, а уже сегодня стала седьмой на самом престижном турнире женского профессионального гольфа», — сказано в публикации.

Сейчас Гусева поднялась на 77-ю строчку мирового рейтинга, ранее она занимала 90-е место.