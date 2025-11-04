Россияне впервые с 2022 года смогут выступать на водных соревнованиях

С 1 января 2026 года российским ватерполистам разрешено участие в международных соревнованиях. Об этом заявила международная федерация плавания World Aquatics, сообщает ТАСС .

Таким образом, World Aquatics стала первой организацией, разрешившей россиянам выступать в командных видах спорта.

«Настоящие принципы приняты бюро World Aquatics и применимы к атлетам, желающим принять участие в любом соревновании под эгидой World Aquatics или любом соревновании, проводимом континентальной федерацией в плавании, плавании на открытой воде, синхронном плавании, водном поло, прыжках в воду во всех возрастных категориях», — говорится в документе.

Российские спортсмены смогут выступать в нейтральном статусе, без какой-либо национальной символики. Аналогичные условия распространяются и на ватерполистов из Белоруссии.

Российские ватерполисты были отстранены от международных соревнований с 2022 года. В 2026 году запланированы мужской и женский чемпионаты Европы, а также Кубки мира среди мужчин и женщин. Чемпионат мира по водным видам спорта следующего цикла состоится в Венгрии в 2027 году.

Ранее World Aquatics уже допускала российских спортсменов к участию в международных состязаниях в нейтральном статусе. В 2025 году состоялось возвращение россиян на чемпионат мира по водным видам спорта после шестилетнего перерыва.

