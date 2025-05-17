Россияне Степанова и Букин требуют объяснений от МОК

Российские фигуристы обратились в МОК с просьбой о допуске на Олимпиаду

Известные российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин направили официальное обращение к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри с просьбой помочь им получить допуск к отборочным соревнованиям на Олимпийские игры 2026 года.

Спортсмены подчеркнули, что Международный союз конькобежцев (ISU) вновь отказал им в участии без каких-либо внятных объяснений.

«Это попытка получить ответы, которых мы, как профессиональные атлеты, заслуживаем», — заявили фигуристы в Telegram-канале, напомнив, что аналогичная ситуация произошла перед Олимпиадой-2018, когда их также отстранили без пояснений.

Ранее, в марте 2024 года, Ковентри высказалась против политизированного отстранения спортсменов из-за конфликтов между государствами, сославшись на собственный опыт выступлений за Зимбабве в период санкций. Однако российские атлеты по-прежнему остаются под ограничениями: с 2022 года они могут участвовать в соревнованиях только в нейтральном статусе, при условии отсутствия связей с армией и силовыми структурами РФ.

Ситуация со Степановой и Букиным вновь обнажает двойные стандарты в мировом спорте, где принципы «спорт вне политики» часто игнорируются. Пока ISU хранит молчание, а МОК лишь обещает «обсудить вопрос», карьеры талантливых фигуристов оказываются под угрозой из-за решений, не имеющих отношения к их профессионализму, считают авторы обращения.