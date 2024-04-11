Россиянам посоветовали начинать тренировки с приседа и становой тяги

Тренер Панкова: начинать занятия в зале лучше с приседаний и становой тяги

Инструктор по фитнесу Арина Панкова поделилась важными правилами безопасности для новичков, которые начинают тренироваться в спортзале. Она отметила, что не все упражнения подходят для неопытных атлетов, и неправильная техника может привести к травмам.

Панкова порекомендовала начинать с классических и простых упражнений, которые естественны для человеческого организма. Например, приседания и становая тяга — это упражнения, которые люди часто выполняют в повседневной жизни. Эксперт предупредила, что новичкам следует избегать сложных комбинаций и упражнений на координацию и баланс, поскольку такие нагрузки чреваты травмами.

Одним из важных аспектов безопасности является постепенное увеличение нагрузки и продолжительности тренировок. Новичкам не рекомендуется сразу брать большие веса. Нагрузка должна увеличиваться постепенно, чтобы телу было комфортно и можно было сосредоточиться на правильной технике выполнения упражнений.

Для более опытных людей вес должен быть таким, чтобы последние два повторения были не легкими, но и не нарушали технику. Также важно не забывать про разминку.

«Для разминки подходит суставная гимнастика и любой кардиотренажер. Для новичка я бы рекомендовала десять минут, для опытного человека — три-пять минут, чтобы мышцы разогрелись и риск получения травмы стал меньше», — пояснила Панкова в эфире радио Sputnik.

Тренер посоветовала проводить тренировки три раза в неделю. Длительность занятий должна варьироваться от 40 минут до часа.