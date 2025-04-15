Россия будет сотрудничать с КНДР после открытия первого компьютерного клуба

«Киберспорт — это не просто развлечение, а сложная система, способная объединить молодежь по всему миру. В условиях геополитической изоляции, в которой находится Северная Корея, открытие компьютерного клуба может стать символом изменений и доминирования новых технологий», — заявил эксперт.

Также Пименов отметил, что Ким Чен Ын лично посетил клуб, и это подчеркивает важность данного решения для страны, которая хочет предоставить молодежи новые возможности. По мнению специалиста, лидер уверен в том, что киберспорт поспособствует личной и социальной реализации граждан.

Более того, данная инициатива открывает возможности для международного сотрудничества. Россия может получить шанс наладить отношения с Северной Кореей через общие интересы в дебатах о киберспорте. Страны могут получить возможность проводить киберспортивные турниры, организовывать образовательные программы в этом направлении и обмениваться профессиональным опытом.