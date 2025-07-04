В Кашире дочь участника специальной военной операции поздравили с днем рождения

Заместитель главы округа Юрий Головков совместно с депутатами Олесей Кожадей и Ольгой Кузнецовой поздравили с днем рождения дочь участника специальной военной операции дошкольницу Карину А. Девочке исполнилось четыре года, она посещает детсад. Карина — доброжелательная и активная девочка. Она любит играть. Особенно ей интересны пазлы и куклы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Юрий Алексеевич вручил Карине куклу, набор «Лили и Рекс», а также пазлы «ФикСики» и «Три кота». Он пожелал малышке расти здоровой, умной, радовать маму и папу, а родителей поблагодарил за воспитание дочери.

Власти городского округа Кашира и общественные организации делают все возможное, чтобы близкие военнослужащих, которые исполняют воинский долг в зоне СВО, чувствовали поддержку и заботу.

Ранее Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье действуют 32 региональные меры поддержки. Это и выплаты, включая 500 тыс. руб. за земельный участок, и помощь детям бойцов, и газификация, и бесплатное зубное протезирование, но следует разрабатывать дополнительные меры, которые помогут ветеранам легче адаптироваться.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.