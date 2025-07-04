Проявление доверия к человеку: психолог объяснил важность поцелуев жизни пары

«Говоря о поцелуях, мы должны понимать, что поцелуй — это в первую очередь проявление глубочайшего доверия к человеку. И особенно это важно для женщин: для большинства их них поцелуй даже больше иногда, чем секс. И надо отметить, что женщины по-разному воспринимают, нежели чем мужчины, сам факт поцелуев. И, как говорят исследования, многие мужчины готовы отказаться от поцелуев и не считают их важными», — сказал Решетов.

Он отметил, что, согласно ряду опросов, около 2/3 женщин считают поцелуи важным элементом интимных отношений. Значительное число женщин считает, что мужчины, которые умеют целоваться, являются прекрасными любовниками.

Результаты опросов показывают, что почти 60% женщин и 45% мужчин испытывают от поцелуев удовольствие. А это говорит о том, что поцелуй способен сделать нашу жизнь более насыщенной и яркой.

«Обмен поцелуями, как считают исследователи, приводит к тому, что мы повышаем уровень гормонов позитивных восприятий. Ну и плюс, как отмечают биологи, мы производим обмен бактериями, микробами, что запускает работу иммунной системы. А ряд исследователей говорит о том, что поцелуи оказывают сильнейшее влияние на судьбу человека», — добавил эксперт.

6 июля отмечается Всемирный день поцелуя. Данный праздник придумали в Великобритании. По некоторым данным, инициатором дня стал стоматолог. Врач решил, что если люди станут чаще целоваться, то и за гигиеной полости рта начнут следить тщательнее, и к дантистам будут охотнее ходить.

Во многих городах в честь данного дня проходят конкурсы поцелуев, участники которых имеют шанс выиграть различные призы и подарки.