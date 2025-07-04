Участник спецоперации из Коломны прошел отбор в губернаторскую программу «Герои Подмосковья»

Участник специальной военной операции, выпускник гвардейского высшего воздушно-десантного училища, коломенец Илья Ш. прошел отбор в программу «Герои Подмосковья», которую курирует губернатор Андрей Воробьев. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.

«В регионе проделали огромную работу для того, чтобы ребята, которые отличились на передовой, смогли успешно реализовать себя в мирной жизни. 70 офицеров СВО, обладающих наградами за боевые заслуги, прошли отбор и уже в сентябре приступят к очно-заочному обучению. Лучшим участникам предложат трудоустройство или зачислят в кадровый резерв. Горжусь нашим земляком! Уверен, что все у него получится», — рассказал глава Городского округа Коломна Александр Гречищев.

На встрече с главой Коломны Илья передал Александру Гречищеву благодарственное письмо — за помощь воинской части, в которой он проходит службу в зоне специальной военной операции.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.