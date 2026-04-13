Росгвардейцы Подмосковья взяли серебро турнира по боксу в Курске

Сборная Главного управления Росгвардии по Московской области заняла второе место в общекомандном зачете на чемпионате Центрального округа по боксу в Курске. В соревнованиях участвовали около 80 военнослужащих и сотрудников ведомства. Турнир посвятили 10-летию Росгвардии и 215-летию войск правопорядка, сообщает пресс-служба управления Росгвардии Московской области.

В Курске завершился чемпионат Центрального округа войск национальной гвардии Российской Федерации «Кубок юбилея Росгвардии» по боксу. За награды боролись мастера спорта международного класса, кандидаты в мастера спорта и спортсмены-разрядники из территориальных органов, соединений и воинских частей округа.

По итогам турнира подмосковная команда завоевала серебро, уступив первое место спортсменам столичного главка Росгвардии. В личных зачетах представители региона также вошли в число призеров.

В весовой категории до 63,5 кг второе место занял офицер СОБР «Гюрза» майор полиции Максим Д. В категории до 71 кг бронзу получил сотрудник Электростальского отдела вневедомственной охраны младший сержант полиции Захар Л. В весе до 75 кг третье место занял сотрудник Серпуховского отдела вневедомственной охраны старший сержант полиции Владислав С.

«Турнир проводился в духе соревновательности и товарищества», — отметил главный судья соревнований полковник Олег Ланской.

По итогам состязаний сформирована сборная команда для участия в чемпионате Росгвардии по боксу, который пройдет с 29 июня по 3 июля в Москве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил военнослужащих и сотрудников Главного управления Росгвардии по региону с 8-й годовщиной образования регионального главка ведомства.

«Защита государства и его граждан — это особое призвание, большая честь и высокая ответственность, с которой вы успешно справляетесь на протяжении многих лет. Сегодня подразделения, которые вошли в 2016 году в состав Главного управления, имеют весомые заслуги и богатый опыт», — сказал Воробьев.