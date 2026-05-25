Росгвардейцы обеспечили безопасность полумарафона в Подмосковье

Сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области обеспечили охрану порядка на 10-м Всероссийском полумарафоне «ЗаБег.РФ» и приняли участие в забеге. Масштабное спортивное событие объединило более 110 городов России и около 100 тысяч атлетов, сообщает пресс-служба росгвардии Московской области.

Представители подмосковного главка Росгвардии показали высокие результаты на различных дистанциях. Сотрудник Коломенского отдела вневедомственной охраны старший лейтенант полиции Владислав А. завоевал золото в возрастной категории 35–44 года на дистанции 10 км с результатом 33 минуты 57 секунд и вошел в топ-4 общего зачета. Прапорщик полиции Алексей Б. из Раменского ОВО преодолел 10 км за 50 минут 42 секунды, а старший лейтенант полиции Дмитрий Д. из Одинцова пробежал полумарафон 21,1 км за 1 час 47 минут.

Во время мероприятия росгвардейцы обеспечили общественный порядок: организовали патрулирование, контролировали доступ зрителей и взаимодействовали с организаторами для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации.

Сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы контролировали деятельность частных охранных организаций, задействованных в обеспечении безопасности. Наряды вневедомственной охраны несли службу на прилегающей территории. Нарушений общественного порядка допущено не было.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.