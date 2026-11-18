Росгвардеец из Одинцовского округа завоевал золото Кубка мира по жиму лежа

Сотрудник Одинцовского отдела Главного управления Росгвардии по Московской области лейтенант полиции Магомед Д. победил в своей весовой категории на Кубке мира по жиму лежа в Долгопрудном, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Международные соревнования прошли в физкультурно-оздоровительном комплексе «Салют» в Долгопрудном. Офицер вневедомственной охраны Магомед Д. выступил в дисциплине «Жим лежа без экипировки с допинг-контролем», завоевал золотую медаль Кубка мира в своей весовой категории и выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

Турнир объединил Кубок мира IPL/СПР, чемпионат мира федерации жимового двоеборья и отборочный этап на Olympia Pro Powerlifting Invitational 2027.

За победу боролись 339 спортсменов из четырех стран, в том числе представители регионов России. Участники соревновались в пауэрлифтинге, становой тяге, армлифтинге, стритлифтинге и других силовых дисциплинах.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.