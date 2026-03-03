Роналду экстренно вылетел из Эр-Рияда в Мадрид на фоне атак

Полузащитник «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду экстренно покинул Саудовскую Аравию на личном самолете после ударов дронов по Эр-Рияду, сообщает Газета.ru .

По данным The Sun, Криштиану Роналду вместе с невестой Джорджиной Родригес и пятью детьми вылетел из Эр-Рияда в конце прошлой недели. Город подвергся ударам дронов на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, атаки продолжаются.

Самолет с футболистом и его семьей приземлился в Мадриде. О дальнейших планах игрока не сообщается.

В текущем сезоне 41-летний Роналду забил 20 мячей в 22 матчах за «Аль-Наср» во всех турнирах. В феврале он бойкотировал игры клуба из-за недовольства управлением со стороны Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF), однако позднее вернулся в состав.

