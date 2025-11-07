«Роковая случайность»: тренер прокомментировал допинг лыжника Парфенова

Бородавко уверен, что у спортсмена не было нужды в использовании запрещенных препаратов. По мнению тренера, Парфенов стал жертвой роковой случайности, не зависящей от него.

«Я работал с Андреем, он был в сборной команде, у меня в группе. Знаю его как очень дисциплинированного и сильного спортсмена, никогда не проявляющего интереса к дополнительной стимуляции. Здесь какая-то ошибка или может быть независящая от него роковая случайность. Я думаю, что с его стороны абсолютно не было злого умысла, поскольку Парфенов уже сейчас находится в статусе бегающего тренера. Он уже работает и на какие-то высокие места не претендует», — отметил Бородавко.

Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявило о трехлетней дисквалификации Парфенова. Причиной стало обнаружение мельдония в пробе лыжника. Парфенов отстранен от соревнований с 14 октября 2025 года.

