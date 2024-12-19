Родители посетили занятие детей по бейсболу в СШОР «Метеор» в Балашихе

Встреча с родителями и спортсменами прошла в формате открытого диалога, где можно было поговорить с наставником и увидеть тренировочный процесс собственными глазами. Большое количество вопросов было задано о влиянии общей физической подготовки, проводимой в тренажерном зале, на здоровье юных спортсменов, особенно девочек.

«Тренер-преподаватель высшей категории Юрий Бакалец подробно ответил на все заданные вопросы, подробно описал методику тренировок, акцентируя внимание на безопасности и правильной технике выполнения упражнений. Он также разъяснил, что упор делается на функциональную подготовку, которая не только укрепляет мышцы, но и улучшает гибкость, координацию и баланс, что важно не только для бейсбола, но и для общего здоровья и развития ребёнка», — сказала координатор партпроекта «Крепкая семья» Марина Жирова.

Родители получили исчерпывающие ответы на свои вопросы и еще раз убедились, что занятия бейсболом в СШОР «Метеор» — это не только путь к спортивным достижениям, но и вклад в здоровье детей. Для укрепления доверия и открытого общения между родителями, тренерами и спортивными организациями в рамках партпроекта «Крепкая семья» проведение подобных мероприятий будет продолжено.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.