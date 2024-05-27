РК «ВВА-Подмосковье» стала серебряным призером VII тура чемпионата РФ по регби-7

Женская команда «ВВА-Подмосковье» заняла второе место по итогам седьмого тура чемпионата России по регби-7. Лучшим игроком подмосковной команды по итогам седьмого тура чемпионата страны стала Алена Ананьева, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Первый игровой день для подмосковной команды завершился без поражений. В стартовом матче регбистки из Московской области со счетом 19:0 обыграли команду «Красный Яр», во втором матче одержали победу над командой «Витязь» со счетом 48:0. Третье противостояние со спортсменками из «Кубани» завершилось со счетом 12:12.

Во второй игровой день, в рамках четвертьфинальной стадии плей-офф, подмосковные спортсменки обыграли «Зилант» — 30:0, в полуфинале они одержали победу над «Енисеем-СТМ» со счетом 24:5. В заключительной встрече РК «ВВА-Подмосковье» встретился с ЦСКА. Игра завершилась со счетом 17:12 в пользу московского клуба.

На данный момент команда ЦСКА продолжает возглавлять турнирную таблицу, на ее счету — 138 очков.

«ВВА-Подмосковье» расположился на втором месте с 126 набранными очками. Замыкает тройку лидеров со 104 очками «Енисей-СТМ».

Седьмой тур чемпионата РФ по регби-7 прошел с 25 по 26 мая в Красноярске на стадионе «Красный Яр».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.