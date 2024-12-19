РИАМО стало информационным партнером «Технониколь. Гонка чемпионов»

«Стать информационным партнером «Технониколь. Гонка чемпионов» – значит внести свою лепту в развитие отечественного спорта. Мы будем рады рассказать нашим читателям обо всех аспектах этого грандиозного события», - сказал главный редактор РИАМО Николай Дремлюга.

Будучи инфопартнером, РИАМО получит преимущественные права на освещение событий гонки, включая интервью со спортсменами, тренерами и организаторами. Это позволит предоставить читателям уникальные материалы и контент. А также совместная работа с Союзом биатлонистов России и Федерацией лыжных гонок России подчеркивает важность поддержки отечественных спортсменов.

«Совместно с организаторами и спортсменами мы хотим создать уникальную атмосферу праздника, где каждый сможет почувствовать себя частью большого спортивного сообщества. Вперед, к новым победам!» - добавил главред РИАМО.

В течение двух дней, 4 и 5 января 2025 года, на рязанском стадионе «Алмаз» будет проходить состязание в необычном формате – миксе двух дисциплин. За призовой фонд в 12 млн рублей лучшие спортсмены России и Беларуси будут соревноваться в командах «лыжник + лыжница + биатлонист + биатлонистка».

В первый день, 4 января, будет проходить квалификация, по результатам которой будут сформированы максимально равные команды – чтобы на следующий день, 5 января, звездная эстафета насытилась состязательным духом, спортивным азартом и зрелищностью.

Составы команд

Биатлонисты: Антон Бабиков, Кирилл Бажин, Евгений Емерхонов, Дмитрий Лазовский, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Александр Поварницын, Антон Смольский, Василий Томшин, Карим Халили – у мужчин; Анастасия Гришина, Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Виктория Сливко, Динара Смольская, Анна Сола, Анастасия Халили, Анастасия Шевченко и Наталия Шевченко – у женщин.

Лыжники: Александр Большунов, Савелий Коростелев, Сергей Ардашев, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Илья Семиков, Денис Спицов, Александр Терентьев, Артём Мальцев, Андрей Мельниченко – у мужчин; Алена Баранова, Мария Истомина, Евгения Крупицкая, Анастасия Кулешова, Дарья Непряева, Екатерина Никитина, Алина Пеклецова, Татьяна Сорина, Наталья Терентьева, Анастасия Фалеева – у женщин.

Насыщенная программа

Событие пройдет в формате семейного праздника – с насыщенной программой для зрителей, а трибуны будут зажигать ведущие, которые раскачивали болельщиков на Олимпиаде в Сочи. Особенной частью программы станет возможность подержать в руках и лично испытать в действии главный инструмент биатлониста – настоящую спортивную винтовку, но в лазерном исполнении от российского производителя.

Ожидается, что «Гонку чемпионов» посетит до 15 тысяч зрителей. В прямом эфире освещать событие будет российский федеральный общедоступный канал о спорте и здоровом образе жизни МАТЧ ТВ.